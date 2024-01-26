ختام التصفيات الأولية لكأس العالم للطهاة المقامة لأول مرة على أرض الإسكندرية

شهدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية فعاليات ختام التصفيات النهائية المؤهلة لكلا من كأس الأمم الإفريقية للطهاة المقرر إقامته في مايو 2024 في مراكش بالمغرب، وكأس العالم للطهاة المقرر إقامته في سبتمبر 2024 في مدينة ليون بفرنسا، في إطار دعم السياحة، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ووزارة السياحة والآثار.

وفي كلمتها هنأت دكتورة جاكلين عازر الفائزين ونقلت تحيات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للحضور ، وأكدت على حرصه لمتابعة تلك الفعالية، والتطورات والنتائج الخاصة بالمسابقة ؛مؤكدة على أن محافظة الإسكندرية قدمت كافة أنواع الدعم لإنجاح هذا الحدث الذي انفردت به محافظتنا لأول مرة، والذي يؤكد استعداد الإسكندرية لاستقبال تلك المسابقات العالمية وتنظيمها على أعلى مستوى والتي تعد عامل جذب وترويج سياحي لعروس البحر المتوسط، حيث تم على هامش المسابقة تنظيم عدد من الجولات السياحية لمختلف المزارات الأثرية والمواقع السياحية المختلفة والتي تعد مقصدا سياحيا هاما للوفود المشاركة للتعرف على تاريخ عروس البحر المتوسط ومكانتها السياحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذ عبد الوهاب محمد مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية ولفيف من القناصل والمهتمين بالمجال السياحي بالإسكندرية.