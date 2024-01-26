أفواه جائعة كانت تنتظر المساعدات.. استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 150 فى مجزرة إسرائيلية جديدة بقطاع غزة

الجمعة 26/يناير/2024 - 10:00 م

استشهد ما لا يقل عن ٢٠ شخصًا وأصيب ما يصل إلى ١٥٠ آخرون، العشرات منهم في حالة حرجة، عندما أصابت ضربة عسكرية صهيونية آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بقطاع غزة، حسبما قالت وزارة الصحة في القطاع.

وقال صحفيون في مكان الحادث، إن الناس كانوا ينتظرون المساعدات القادمة من الجنوب على طول طريق صلاح الدين، وتتحدث التقارير المحلية عن إصابات متعددة نتيجة للقصف وإطلاق الرصاص.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن عدد القتلى "من المرجح أن يرتفع نتيجة وصول عشرات الإصابات الخطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى الإمكانات الطبية".

وقال الصحفيون إن العديد من الضحايا نقلوا إلى مستشفيي الشفاء والأهلي. وأظهر مقطع فيديو من نفس الموقع، مئات الأشخاص يركضون في حالة من الذعر، وبعضهم يحمل صناديق المساعدات، بينما تردد دوي إطلاق النار في الخلفية.

وحذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، من أن الطقس البارد والممطر في غزة يهدد بجعل القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب "غير صالح للعيش على الإطلاق".

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي "إننا قلقون جدا أيضا إزاء تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة".

وأضاف "إنه أمر متوقع تماما في هذا الوقت من السنة، ويهدد بجعل الوضع غير الصحي أصلا غير صالح لحياة الناس على الإطلاق. ومعظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية".