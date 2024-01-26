أمم أفريقيا 2023.. إلغاء عقوبة إيقاف الركراكي رسميًا

قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، إلغاء عقوبة الإيقاف على وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد أحداث مباراة أسود الأطلس أمام الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن يوم الأربعاء الماضي، إيقاف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب 4 مباريات منهم 2 مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ماليًا، على خلفية أحداث مباراة المنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطية، التي جمعت بينهما بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وشهدت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، أحداثًا متوترة بين اللاعبين وبعد اللقاء اشتبك لاعبو ومدرب منتخب المغرب مع لاعبي المنافس، امتدت حتى ممرات غرف خلع الملابس.

نفذ الركراكي، قرار إيقافه بصورة رسمية بداية من مباراة زامبيا الماضية، إلا أن الاتحاد المغربي قدم استئنافًا على قرار عقوبة وليد الركراكي، قبل أن يقرر «كاف» إلغاء العقوبة على مدرب المنتخب المغربي.

كما قرر «كاف»، إلغاء الغرامة المالية على وليد الركراكي بجانب رفع العقوبة عليه، ليقود منتخب بلاده أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب المغرب، جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يناير، على ملعب سان بيدرو، ضمن مواجهات دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2023.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.