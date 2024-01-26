إسرائيل تترقب ردود الأفعال حول حكم محكمة العدل الدولية.. متظاهرون في لاهاي يرددون شعارات مؤيدة لفلسطين

أشادت دولة جنوب إفريقيا بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي جاء لصالحها بفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في قطاع غزة، واصفة إياه بـ"النصر الحاسم" لسيادة القانون الدولي.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن بلادها راضية عن تعليمات محكمة العدل الدولية لإسرائيل بشأن منع الإبادة الجماعية.

وأضافت من خارج مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا، حيث جاءت لحضور الجلسة: "لقد أصدرت المحكمة تعليمات مباشرة للغاية. نحن مقتنعون بأن الإجراءات المؤقتة التي سعينا إلى معالجتها ستعالجها المحكمة".

وتابعت باندور أنها كانت تأمل أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف القتال.

كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت ستة إجراءات مؤقتة كي تتخذها إسرائيل لكنها لم تصل إلى حد مطالبتها بإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "قضاة محكمة العدل الدولية قيموا الحقائق والقانون وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي. وندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك من جانب إسرائيل، سلطة الاحتلال. هذا التزام قانوني ملزم.

وأوضح أن أمر محكمة العدل الدولية هو تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون، وينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكنت إسرائيل من الإفلات من العقاب ".

كما رحبت مصر بحكم محكمة العدل الدولية. وقال بيان لوزارة الخارجية إن مصر: "تتطلع إلى مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما حكمت المحكمة في قضايا مماثلة،" مشددة على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

كما أعرب قادة حركة حماس عن سعادتهم بالقرار، وقال سامي أبو زهري المسؤول البارز في حماس، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يساهم في عزل إسرائيل وكشف جرائمها في غزة، مضيفا: "ندعو إلى إجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات المحكمة".

ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى مواجهة العدالة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وقال عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "اليوم، سلطات النظام الإسرائيلي المزيف يجب تقديمها للعدالة على الفور لارتكابها إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين".

في حين، أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، بتجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين خارج مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا، بعد أن حكمت المحكمة بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

ردد المتظاهرون، الذي كان بعضهم يرتدي الكوفية الفلسطينية، هتافات مناهضة للهجوم الإسرائيلي علي غزة.

وقالوا: "من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة.