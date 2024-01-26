تيار الاستقلال الفلسطيني: حكم محكمة العدل الدولية انتصار للقانون الدولي

أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني أن حكم محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بحق إسرائيل هو انتصار للقانون الدولي ورسالة واضحة للكيان الصهيوني.

وقال أبو سمرة في تصريحات صحفية إن الحكم يمثل "انتصارا كبيرا للحق الفلسطيني ورفضا للفوضى والمعايير المزدوجة".

وأضاف أن الحكم يتضمن "إنذارا عالي المستوى للكيان الصهيوني بوقف كافة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين".

وأعرب أبو سمرة عن أسفه لعدم تضمين الحكم مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أشار إلى أن الحكم يمثل خطوة مهمة في الطريق إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

وتضمن الحكم على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.