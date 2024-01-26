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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: مصر كانت تتطلع لقرار فوري بوقف إطلاق النار من "العدل الدولية"

العدل الدولية
العدل الدولية
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علق الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر تؤكد أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، لأن هذا هو الفصل والحكم في القضية.

وأشار إلى أن مصر كانت تتمنى من محكمة العدل الدولية أن تفصل في النزاع في الموضوع وفي التدبير الاستثنائي العاجل بوقف إطلاق النار، وفي ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية.

إطلاق النار في غزة إكسترا نيوز العلاقات الدولية جرائم إبادة