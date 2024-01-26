طقس غير مستقر .. أمطار بمدن وقرى دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة امطارا متقطعة على شوارع المحافظة حيث شهدت المحافظة موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى عدد من القرى .

من جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الأنحاء منذ الصباح

في هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، لرفع تجمعات مياه الأمطار، لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، وشهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيًا في بوغاز عزبة البرج .

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكل القطاعات للتعامل مع تغيرات الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول، فضلًا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

وتم رفع حالة الاستعدادات القصوى في الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن في محافظة دمياط، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكسح ورفع مياه الأمطار .