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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. عبدالله السعيد يقود هجوم بيراميدز أمام زد

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة زد في بطولة كأس الرابطة.

ويحل زد ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد فتحي  

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - صامويل أوجو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر -  محمود زلاكا - إسلام عيسى - صامويل أومسا - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - محمود أوكا - دودو الجباس - مروان حمدي

بيراميدز وزد كأس رابطة الأندية المصرية جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز