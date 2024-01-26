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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات "العدل الدولية"

العدل الدولية
العدل الدولية
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قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، إن "قرارات محكمة العدل الدولية، أثبتت أننا كنّا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل"، مؤكدًا أن قرارات المحكمة اليوم انتصارٌ للعدالة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية، وعلى كل الدول الأطراف احترامه، والعمل باتفاقية المنع والمعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن إسرائيل تدعي أنها ديمقراطية ويجب أن تنصاع لأوامر محكمة العدل الدوية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا جرائم الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية