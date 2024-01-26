جنوب إفريقيا وحماس وإيران يرحبون بقرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل

أشادت دولة جنوب إفريقيا بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي جاء لصالحها بفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في قطاع غزة، واصفتة إياه بـ"النصر الحاسم" لسيادة القانون الدولي.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن بلادها راضية عن تعليمات محكمة العدل الدولية لإسرائيل بشأن منع الإبادة الجماعية.

وأضافت من خارج مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا، حيث جاءت لحضور الجلسة: "لقد أصدرت المحكمة تعليمات مباشرة للغاية. نحن مقتنعون بأن الإجراءات المؤقتة التي سعينا إلى معالجتها ستعالجها المحكمة".

وتابعت باندور أنها كانت تأمل أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف القتال.

أصدرت محكمة العدل الدولية ستة إجراءات مؤقتة كي تتخذها إسرائيل لكنها لم تصل إلى حد مطالبتها بإنهاء الحرب.

كما أعرب قادة حركة حماس عن سعادتهم بالقرار، وقال سامي أبو زهري المسؤول البارز في حماس، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يساهم في عزل إسرائيل وكشف جرائمها في غزة، مضيفا: "ندعو إلى إجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات المحكمة".

ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى مواجهة العدالة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وقال عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "اليوم، سلطات النظام الإسرائيلي المزيف يجب تقديمها للعدالة على الفور لارتكابها إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين".