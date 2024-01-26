جنوب إفريقيا تدعو إلى مفاوضات لحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن الوقت الحالي مناسب لإجراء مفاوضات من أجل حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته باندور في لاهاي اليوم الجمعة، عقب حكم محكمة العدل الدولية برفض طلب إسرائيل إلغاء قضية جنوب أفريقيا التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، حسب سبوتنيك.

وقالت باندور إن "دولة إسرائيل هي المحتلة لفلسطين ويجب أن توفر الخدمات الأساسية الضرورية التي يحتاجها المدنيون".

وأضافت أن "جنوب إفريقيا لديها وجهة نظر مفادها أننا لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ونستمر في مراقبة مقتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين".

وأعربت باندور عن شعورها بخيبة الأمل في عدم دعوة المحكمة لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه "يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبدونه، لن يكون الحكم فعالًا في الواقع".

وتابعت أن "توصيل المساعدات الإنسانية، واتخاذ الإجراءات التي تقلل من مستويات الضرر ضد الأشخاص الذين ليس لهم دور في ما تحاربه إسرائيل، يتطلب وقف لإطلاق النار".