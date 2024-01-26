بكلمات مؤثرة.. أحمد فهمى ينعى الراحل العامرى فاروق

نعي الفنان أحمد فهمى وفاة السيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذى وافته المنية صباح اليوم، بعد رحلة مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

ووجه فهمى رسالة بكلمات مؤثرة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلق "البقاء لله فى وفاة الأخ الغالي الأستاذ العامري فاروق، كان نعمة الشخص وقمة فى الإحترام والأدب، رحمة الله علي الفقيد ويلهم أهله الصبر والسلوان، نسألكم الفاتحة".

رحل صباح اليوم السيد العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، بعد دخوله غيبوبة إستمرت لأسابيع، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية.

شغل السيد العامرى فاروق منصب وزير الدولة لشئون الرياضة، وآخر المناصب التى تولاها، هو منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي فى المجلس الحالي للكابتن محمود الخطيب.

شارك الفنان أحمد فهمى بمسلسل "سفاح الجيزة"، والذى تم عرضه خلال الفترة الماضية، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات كبيرة، فور عرضة، وهو من الأعمال الخاصة بالجريمة والقتل المتتالى.

قدم فهمى من خلال المسلسل شكل ونمط فنى جديد، بعيد عن الأعمال الكوميدية، وذلك من خلال تجسيد شخصية سفاح يقتل بدم بارد، نتيجة إضطرابات نفسية يعانى منها.

مسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، صلاح عبدالله، داليا شوقى، حنان يوسف، ميمي جمال، جيهان الشماشرجى، تأليف محمد صلاح العزب والإخراج هادى الباجورى.