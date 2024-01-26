"الريشة الطائرة" ينظم جولة سياحية بالأهرامات للوفود المشاركة ببطولة مصر الدولية

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة على تنظيم جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للوفود المشاركة بالبطولة الدولية والمقامة على صالة رقم 3 و4 بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور علي حسب الله بتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة بهذه الجولة حتى تليق باسم وسمعة مصر التاريخية.

والتقطت الوفود عدة صور تذكارية مع معالم منطقة الأهرامات السياحية معبرين عن فخرهم واعجابهم بهذه الزيارة التي ستظل معلقة بأذهانهم.

وتم الترتيب لهذه الجولة السياحية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعبا ولاعبة من 25 دولة وهي: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لا سيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

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