مركز السيطرة يرصد حالة تعد على الأراضي الزراعية في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة الدورية لتلك المنظومة؛ إذ رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة ١١ قيراط من هيئة الإصلاح الزراعى بالايجار بتبويرها .

حيث تم على الفور التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومسئول هيئة الإصلاح الزراعى بكفر البطيخ، وقاموا بالانتقال إلى الأرض محل التعدى ، وبناء عليه ، تم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستأجر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة .

وتفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

وتابعت "المحافظ" خلال تفقدها للمركز كافة التجهيزات والانتهاء من ربطه بالمركز الرئيسى، كما تابعت آلية العمل به للقيام بمهام التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات بما يحقق التكامل بين كافة الجهات المعنية فى إتخاذ القرار، ويساهم فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأشارت "محافظ دمياط" إلى أن إقامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ وفى إطار رؤية الدولة وخطتها نحو دعم خطط التنمية المستدامة والتحول الرقمى.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال زيارتها للموقع اليوم الثلاثاء.

وبدأت "المحافظ" الزيارة بتفقد مبنى الديوان للوقوف على آخر التطورات بالمشروع، كما اطلعت على النماذج النهائية ببعض الأقسام بالمبنى، ومناقشة سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية وبما يساهم فى رقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان.