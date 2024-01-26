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السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ننشر الاوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين ومقاعد الشعُب

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رصدت البوابة نيوز أهم الشروط والاوراق المطلوبة للترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين، وهم كالأتي: 

أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية.

تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الأتية:

 الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
 

لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين وه