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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جنوب إفريقيا: كنا نود من محكمة العدل إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل.

وقالت جنوب إفريقيا، إن الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

وأكدت جنوب إفريقيا: “فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من العدوان الاسرائيلى عليها”.

وأشارت جنوب إفريقيا إلى أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار فى غزة.

كمان لفتت جنوب إفريقيا أنها كانت تود من المحكمة أن تصدر قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل.

وقالت: “علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي”.

جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية