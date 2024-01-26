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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

صور.. "معلومة وهدية" مسابقة لبيت الزكاة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر الشريف
جناح الأزهر الشريف بيت الزكاة
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ينظم بيت الزكاة والصدقات المصري بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، مسابقة يومية طوال أيام المعرض بعنوان" معلومة وهدية حول الزكاة "؛ وذلك للتوعية بفريضة الزكاة، والتعريف بأنشطة وخدمات بيت الزكاة والصدقات المصري، وتقديم معلومات وهدايا قيمة لجمهور المعرض.

وتهدف المسابقة، إلى تعزيز الوعي بفريضة الزكاة، وتشجيع رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب على المشاركة ومعرفة المعلومات الخاصة بفريضة الزكاة، وذلك  من خلال طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة وتقديم الهدايا القيمة، واختبار  وإثراء معلومات المشاركين وتحفيز قدراتهم الفكرية والدينية، مع التركيز على أحكام الزكاة وشروطها وكيفية توزيعها بطريقة صحيحة، وفقًا لتعاليم الفقه الإسلامي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

 

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