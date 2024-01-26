"طب بيطري بنها" تستقبل فريقا من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"

استقبلت الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، اليوم الجمعة، فريق زيارة التقييم الأساسية من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) برئاسة الدكتور عمرو محمد حنورة الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتورة مها أبوالنجا الباحث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.

وتأتي الزيارة في إطار بدء إجراءات إعتماد معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025-2017، وكذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري الممول من وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن سمير فريد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عواد عبدالتواب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمعمل التشخيص البيطري بالكلية، وأعضاء الفريق التنفيذي للمعمل.