"القومي للحوكمة" يختتم تدريب الدفعة السادسة من برنامج "التميز في الحوكمة والاستدامة" بكلية محمد بن راشد بالإمارات

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- تدريب الدفعة السادسة من برنامج "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" والذي يتم بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإمارات، لعدد 30 قيادي يمثلون 12 حهة بالجهاز الإدارى للدولة.

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، والإصلاحات في شتى المجالات.

وأوضحت شريف أن البرنامج يتم تنفيذه في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون القائم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو العمل على تكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن البرنامج يُقدم كمنحة من المعهد بهدف تعزيز القيمة ورفع كفاءات المشاركين على مدار 5 أيام تدريبية هي مدة تنفيذ البرنامج، وذلك بهدف تمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالتوجهات العالمية في مجال الحوكمة والاستدامة.

يشار إلى أنه تم عقد خمس دورات متتالية من ذات البرنامج خلال عامي 2022 و2023.