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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة جنوب الوادي تصدر التقرير ربع السنوي لإنجازاتها

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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اعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي صدور التقرير ربع السنوي الثاني لإنجازات الجامعة عن أشهر نوفمبر، ديسمبر ٢٠٢٣،يناير ٢٠٢٤.

واكد رئيس الجامعة ان التقرير يتناول ابرز انجازات الجامعة في مجالات التحول الرقمى، تطوير البنية التحتية، تطوير النظم الادارية، المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسيه،  والتعلم، والبحث العلمى والتصنيف الدولي، تكافؤ الفرص وتقليل فجوة النوع الاجتماعي، خدمة المجتمع وتنمية البيئية والمستشفيات الجامعية.،جامعة جنوب الوادي الأهلية، تعزيز التعاون المشترك.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل توثيق انجازات الجامعة الدكتور احمد ابو حديد الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والمصطفى محمد رفعت بالعلاقات العامة، مؤيد عبد الله سكرتارية رئيس الجامعة.

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