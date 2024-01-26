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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.. 12 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدى 12 ألف مصل صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المزيد من المُصلين إلى المسجد المبارك.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي مقتضب - أن هذا العدد القليل للمصلين؛ بسبب الحصار المتواصل الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى للأسبوع السادس عشر على التوالي منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ونشرت قوات الاحتلال عدة حواجز في حي "وادي الجوز" بالقدس المحتلة تزامنًا مع توافد المصلين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بالقنابل الغازية والمياه العادمة واعتقلت أحد المصلين بعد الاعتداء عليه.  ومنعت قوات الاحتلال كذلك المصلين من الصلاة في حي "وادي الجوز" بالقدس المحتلة وكذلك في منطقة "رأس العامود". 

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي