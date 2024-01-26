“وقاية النباتات” ينظم ندوة عن مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض النباتية

نظم معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية ندوة تحت عنوان " مكافحة الآفات الحشرية الناقلة للفيتوبلازما الممرضة للنباتات" الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ بمحافظة الشرقية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد إلى الى أن الآفات الناقلة للفيتوبلازما تمثل تحديا حقيقيا، إذ تؤثر سلبا على نمو النباتات وإنتاجيتها ولذا استهدفت الندوة تعريف مهندسي المكافحة والإرشاد بأهمية الحشرات الثاقبة الماصة والدور الذى تلعبه في نقل مسببات الامراض النباتية وبصفة خاصة الأمراض الناتجة عن الاصابة بالفيتوبلازما وكيفية اكتشاف المرض في مراحله المختلفة على العديد من العوائل النباتية ذات الأهمية الاقتصادية وخاصة المحاصيل التصديرية وكذلك على العوائل البرية التي تعتبر مصادر للإصابة ونقل العدوي.

كما تناولت أهم التقنيات الزراعية المرتبطة بتشخيص ومكافحة تلك الآفات لتقليل الضرر الناجم عنها وتحسين صحة المحاصيل وصولًا إلى مستويات أفضل لتحقيق الأمن الغذائي.

أشرف على الندوة الدكتور علي أحمد رئيس فرع المعهد بالشرقية وحاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم رئيس بحوث بقسم بحوث الآفات الثاقبة الماصة بالمعهد.