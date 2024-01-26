رئيس محكمة العدل: وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو: إن وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب ما بين من قتلوا أو نزحوا أو يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلًا.

وأكدت القاضية خلال جلسة اصدار القرار، أن جنوب أفريقيا تقدمت بتقارير حول انتهاك "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.

وانطلقت منذ قليل جلسة محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الطارئة ضد إسرائيل والتي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا لايقاف حرب الإبادة في قطاع غزة الفلسطيني.

ويترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة التي تخوضها اسرائيل في غزة بعدما تقدمت دولة جنوب افريقيا بشكوي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جنوب افريقيا في الشكوي إن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة وتهجير وقدمت الأدلة الكافية علي ذلك، بينما تبرر إسرائيل القتل المتواصل التي تقوم قواتها به في قطاع غزة بإنها تدافع عن نفسها، وأن جرائم الحرب التي حدثت جاءت من جانب المقاومة الفلسطينية.

ولم تكتفي جنوب افريقيا بذلك بل قدمت بشكوي مستعجلة لوقف العدوان فورا وإدخال المساعدات وهو ما سيصدر بشأنه قرار اليوم الجمعة.