محكمة العدل: رفضنا طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو: إن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.

وأكدت القاضية خلال جلسة إصدار القرار، اليوم الجمعة، علي ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وانطلقت منذ قليل جلسة محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الطارئة ضد إسرائيل والتي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا لإيقاف حرب الإبادة في قطاع غزة الفلسطيني.

ويترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل في غزة بعدما تقدمت دولة جنوب إفريقيا بشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جنوب إفريقيا في الشكوى إن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة وتهجير، وقدمت الأدلة الكافية على ذلك، بينما تبرر إسرائيل القتل المتواصل التي تقوم قواتها به في قطاع غزة بأنها تدافع عن نفسها، وأن جرائم الحرب التي حدثت جاءت من جانب المقاومة الفلسطينية.

ولم تكتفِ جنوب أفريقيا بذلك بل قدمت بشكوى مستعجلة لوقف العدوان فورا وإدخال المساعدات وهو ما سيصدر بشأنه قرار اليوم الجمعة.