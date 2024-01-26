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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميداني لكل الأجهزة للتعامل مع تداعيات النوة الحالية

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول،الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

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