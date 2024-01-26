محكمة العدل الدولية تكشف متى يتم اتخاذ تدابير مؤقتة

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو: إن نطاق اختصاص المحكمة في هذا المجال محدود بسبب الطلب المقدم من جنوب أفريقيا المرتبط بالإبادة الجماعية.

وأضافت القاضية خلال جلسة اصدار القرار، أن التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقًا لسوابق مشابهة.

وأوضحت القاضية دونوغو: بأنه يمكن للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.

وانطلقت منذ قليل جلسة محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الطارئة ضد إسرائيل والتي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا لايقاف حرب الإبادة في قطاع غزة الفلسطيني.

ويترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة التي تخوضها اسرائيل في غزة بعدما تقدمت دولة جنوب افريقيا بشكوي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جنوب افريقيا في الشكوي أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة وتهجير وقدمت الأدلة الكافية علي ذلك، بينما تبرر إسرائيل القتل المتواصل التي تقوم قواتها به في قطاع غزة بإنها تدافع عن نفسها، وأن جرائم الحرب التي حدثت جاءت من جانب المقاومة الفلسطينية.

ولم تكتفي جنوب افريقيا بذلك بل قدمت بشكوي مستعجلة لوقف العدوان فورا وإدخال المساعدات وهو ما سيصدر بشأنه قرار اليوم الجمعة.