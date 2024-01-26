الكهرباء: تطبيق " نور" نموذج للخدمات المساندة لدعم العملاء

أكدت وزارة الكهرباء أنه يجرى العمل حاليا علي تطوير مراكز الخدمة بشركات توزيع الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويهدف فريق العمل إلى تطوير الإصدار الأول ( first edition ) من المساعد الشخصي ليكون أكثر تفاعلًا مع العملاء يرسل المساعد الشخصي ( نور ) إليكم التحية.

وانتهى قطاع الكهرباء من اختيار مجسم يتفق مع الهوية البصرية الموحدة لمركز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية وتسمية التطبيق بالمساعد الشخصي ( نور ‏).

ويمثل نموذج للخدمات المساندة لخدمة العملاء بهدف المساعدة في توجيه المواطنين ومنع التكدس، ويسمح تصميم المساعد الشخصي بتوصيله بشاشة صالة خدمة العملاء لشرح الخدمات ‏أو الدخول علي التطبيق عبر الموبايل.

اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلي معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية مؤكدا انتهاء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من تطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الجماهيرية في أسرع وقت وأيسر الطرق.

فيما أوضح المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استخدم قطاع الكهرباء تقنيه الذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة الشخصية وشرح مبسط وميسر للمواطنين عن الخدمات المقدمة بمراكز خدمه العملاء بالقطاع والمطبقة بمراكز الخدمة التي تم تطويرها ‏حيث تم الانتهاء من تطوير وتوحيد الهوية البصرية لعدد ( ١٠ ) مراكز خدمة عملاء نطاق الشركة وهى ( جمصة، بني عبيد )و ( ‏شرق المنصورة، غرب المنصورة، قرى ١ المنصورة والرياض، بلطيم، فوه و‏جنوب دمياط، رأس البر وجاري العمل حاليا بعدد (٣ ) مراكز في ضوء حرص وزارة الكهرباء على تطوير ورفع كفاءة أداء مراكز خدمة العملاء للارتقاء بمستوى الأداء والتحسين المستمر لرفع مستوي الخدمات التي تقدمها.

قال ‏يهدف تطوير مراكز خدمة العملاء إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتجربة تحقق احتياجات وتوقعات العميل مع تفعيل نظام جودة الخدمات طبقا لأحدث الممارسات العالمية اعتمادا على موارد بشرية قادرة على تطبيق ونشر ثقافة التحسين المستمر وخلق كوادر وبيئة قادرة على تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء.