أحمد مراد يعلن عن مشاركته بمعرض الكتاب بطريقته الخاصة

يشارك الكاتب الروائي أحمد مراد، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٥، والتي بدأت أمس ٢٥ يناير وتستمر حتى ٦ فبراير المقبل.

ونشر مراد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" منشور عن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب ليشارك به جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق مراد "وانتوا بتتمشوا في معرض الكتاب، غالبًا هتقابلوا قشطة زوجة سليمان السيوفى، إيه أغرب حب قابلتوه".

وهتلاقوا رواية أبو الهول، فى جناح الشروق بالمعرض قاعة ١ جناح b12، من النهاردة لحد 6 فبراير".

أعمال أحمد مراد الأدبية

قدم الكاتب أحمد مراد مجموعة كبيرة من الروايات، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع جمهور القراء، وأبرز تلك الأعمال الأدبية "فيرتيجو، تراب الماس، الفيل الأزرق، أرض الإلهة، ١٩١٩، موسم صيد الغزلان، لوكاندة بير الوطاويط، القتل للمبتدئين، أبو الهول".

الرواية القادمة للسينما

ومن المقرر أن يقدم الكاتب أحمد مراد، روايته موسم صيد الغزلان إلى عمل سينمائي، وذلك من خلال التلقيح والمعالجة الدرامية للكتابة حتى تتماشى مع العرض في فيلم سينمائي.