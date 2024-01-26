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الجمعة 26 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البحرية البريطانية تعلن عن حادث قبالة سواحل اليمن

سواحل اليمن
سواحل اليمن
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا اليوم الجمعة، أنها تلقت تقريرًا عن حادث قبالة سواحل اليمن، على بُعد 60 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء عدن. 

وأكدت الهيئة أن السلطات تحقق في هذا الحادث، دون توفير تفاصيل إضافية.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت جماعة الحوثيين هجمات على سفن تجارية جنوب البحر الأحمر،  مرتبطة بإسرائيل، كجزء من دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

 كما أعلنوا في وقت لاحق عن استهداف سفن حربية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا، ردًا على غارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين بهدف تأمين الملاحة الدولية.

البحرية في بريطانيا ميناء عدن اليمن