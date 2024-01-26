بعد صراع 80 يومًا مع المرض.. وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

أعلن خالد العامري شقيق العامري فاروق منذ قليل عن وفاة شقيقه نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة الأسبق.

والعامري فاروق الذى تعرض لوعكة صحية خلال شهر نوفمبر الماضي، وكان يرقد على إثرها فى أحد مستشفيات القاهرة.

وكتب شقيق العامري على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

“مصاب آل العامري.. بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي الشريف العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق، نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع مع المرض لمدة ٨٠ يوما، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب، وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر”.

