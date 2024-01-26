حبس عاطل لقتله طالب وإصابة آخر في مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله طالب وإصابة زميله، بسلاح أبيض، حيث افتعل المتهم معهما مشاجرة عندما سخرا منهما أثناء سيرهما في الشارع، ونشبت بينهما مشاجرة تطورت لمشاجرة فطعنهما بسلاح أبيض فلقي الأول مصرعه وأصيب الثاني، وجرى نقلهما للمستشفى.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول طالبين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما.

وانتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيرهما مترجلان بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين عاطل لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "مطواة"، مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.