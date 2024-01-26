جنون المعدن الثمين.. جرام الذهب في مصر يسجل ضعف سعره العالمي

الجمعة 26/يناير/2024 - 12:42 م

تتابع الأسواق المالية المحلية والعالمية تطورات مستجدات أسعار المعدن الأصفر الثمين، وتظهر الأسعار الحالية للذهب استقرارًا مع انحياز إيجابي معتدل اليوم الجمعة، الموافق 26 يناير 2024.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا عند 4343 جنيه، في حين يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3850 جنيه ما يعاجل صعف سعره العالمي.

يستمر سعر الذهب في المحافظة على الاتجاه الإيجابي في انتظار صدور مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي.

وتظل تقلبات سعر الذهب تحت تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما يبقى الدولار الأمريكي في وضع دفاعي، مما يجعل سعر الذهب عرضة للتأثيرات المتقلبة.

ويتوقع المتداولون بحذر إشارات مسار خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي هذا السياق، يترقب المتداولون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية المستقبلي.

وسعر الذهب يظل أمام مقاومة قوية في مناطق 2040-2042 دولار، ولكن قد يستمر التحرك الصعودي نتيجة لعمليات الشراء، مما يرفع سعر الذهب نحو 2100 دولار.

وفي الجهة الأخرى، يقدم الدعم مستوى 2011 دولار ومنطقة الدعم عند 2000 دولار، مع الترقب لتراجع سعر الذهب لاختبار المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم حول 1975-1976 دولار.