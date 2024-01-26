معبر رفح يستقبل 39 مصابًا فلسطينيًا ومرافقيهم

أفاد مصدر طبي في محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة، بأن سيارات الإسعاف التابعة لمرفق الإسعاف في المحافظة نقلت 39 مصابًا فلسطينيًا ومرافقيهم عبر معبر رفح البري.

وتم نقل المصابين ومرافقيهم، بالإضافة إلى مصابين يعانون من الأورام، إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

واستقبل 19 مصابًا فلسطينيًا و20 مرافقًا في المستشفيات المصرية؛ إذ يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح المصدر أن مصابين فلسطينيين ومرضى الأورام تم استقبالهم في عدة مستشفيات، بما في ذلك مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومجمع طبي السويس ومستشفى هيليوبولس ومساكن السبيل بالعريش.

وتقدم هذه المستشفيات الرعاية الطبية اللازمة وتقديم العلاج للمصابين ومرضى الأورام، وتضمن توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.