مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي بالجيزة

لقي عامل مصرعه جراء اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بجسده بدائرة قسم شرطة الجيزة.
تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة مدير شركة أعلاف اصطدم بعامل مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدري الحشيش والآيس وتم اقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.