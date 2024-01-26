"غريب في المدينة الملعونة" بمعرض الكتاب

يشارك الكاتب رفعت اللباد لاول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب برواية “غريب في المدينة” الملعونة الصادرة عن دار الحلم.

تدور الرواية فى الصحراء بالقرب من مدينة اخناتون، كان هناك شاب يبحث عن كنز ليحقق حلمه فى الثراء ولكن لم يتحقق حلمه بالعثور على اثار، لقد كانت الاقدار تخبئ له اكثر مما يتخيل، لقد انتقل لعصر اكثر الملوك اثارة للجدل واكثر الملكات جمالا.

غريب عن المكان والزمان وكل ما يملكه هو قلبه المضطرب ومعلوماته الغير كاملة لما سيحدث لهذه الاسرة وهذه المدينة ولكنه سابق لهذا العصر باكثر من 3300 عام فيخدمه ذلك فى التقرب من الملك والملكة ويصبح مربى للوريث للعرش توت عنخ آمون، ولكن هو يعلم انها فترة مضطربة وستصيبه لعنة المدينة القصيرة العمر ولكن فقط لم يعرف متى سيتم ذلك، فتضرب الاقدار الحزينة احلام الملك الطيبة وتطال المؤامرات القلوب الجميلة والبراءة الحالمة وعندها هل سيكون عليه ان يغير التاريخ ام ان الاقدار التى كانت اقوى من الملوك سيكون لها راي اخر.