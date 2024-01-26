الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لفرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية الي استمرار فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج كما تنشط أيضًا علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشماليه وجنوب البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء فتظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 8 ، وعلى جنوب الصعيد 21 العظمي والصغرى 10 درجة.