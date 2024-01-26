مدير "الصحة العالمية": أوضاع غزة "جحيمية" والحرب لا تأتي بحل

دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، إلى وقف إطلاق النار وإيجاد "حل حقيقي" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في مناشدة مفعمة بالعواطف أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".

وتدفقت عواطف جيبريسوس وهو يصف الأوضاع في قطاع غزة، الذي يتعرض لضربات إسرائيلية استُشهد فيها أكثر من 25 ألف شخص، وحذر "جيبريسوس" في الكلمة نفسها من أن مزيدًا من الأفراد في غزة سيموتون من الجوع والمرض.

وقال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزة، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»: "أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب والكراهية والعذاب والدمار، لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيًا".

وأضاف: "أعتقد أنكم جميعًا قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني الأمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي"، قبل أن ينهار، واصفًا الوضع الحالي بأنه "تعجز أمامه الكلمات"، وقال: "إذا أضفتم كل ذلك، أعتقد أنه ليس سهلًا أن نفهم مدى جحيمية الوضع".