طقس الجمعة شديدة البرودة ليلا.. وصقيع في وسط سيناء والوادي الجديد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للدفىء علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الجمعة امطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتكون خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط الرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى و13 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 21 العظمي والصغرى 10 درجة.