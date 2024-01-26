تعزيز الإجراءات الأمنية في مناطق الزلزال باليابان نظرا لتزايد حوادث السرقة

أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية عزمها تعزيز التدابير الأمنية في المناطق التي تعرضت للزلزال البالغ شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر في رأس السنة الجديدة، ردًا على تقارير عن حوادث سرقة في المنازل ومراكز الإيواء.

أفادت تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن الشرطة قد بدأت في تركيب كاميرات أمان في محافظة إيشيكاوا، حيث تعتزم زيادة عدد هذه الكاميرات إلى حوالي ألف كاميرا.

وفيما يتعلق بالمساعي الجارية لتعزيز سلامة الأفراد في المناطق المتأثرة، صرَّح رئيس اللجنة القومية للسلامة العامة "يوشيفومي ماتسومورا" بأنه يُبذل قصارى الجهد لضمان سلامة وأمان الأشخاص في هذه المناطق من خلال تركيب كاميرات أمان حسب الحاجة.

وأشار التلفزيون إلى أن الشرطة أبلغت عن وقوع 32 جريمة، بما في ذلك اقتحام المنازل المدمرة وحوادث السرقة في مراكز الإيواء، وعبرت عن أملها في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل مخاوف الأفراد الذين تم إخلاؤهم.