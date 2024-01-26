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الجمعة 26 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يعلن نجاح تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية

تطوير منطقة الطابية
تطوير منطقة الطابية الاثرية باسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نجاح المحافظة فى تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية، الجارى استكماله بوضع اللمسات النهائية له وفقاً للهوية البصرية ليكون واجهة حضارية أخرى مشرفة بوسط المدينة، وتضاف لبانوراما التطوير والتجميل التى أصبحت تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى كل مكان .

ولفت إلى أن المشروع شهد تنفيذ أعمال رصف الشوارع والطرق المحيطة بمنطقة الطابية ، مع تنفيذ أعمال الدهانات والتشجير والتجميل ، فضلاً عن تنفيذ حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، وقاعات للمناسبات ، علاوة على اللاندسكيب ، وأماكن إنتظار للسيارات لإستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بهذه المنطقة الحيوية ، وهو الذى يتكامل مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتصبح مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى .

يأتي ذلك فى إطار ملحمة الإنجازات المتتالية التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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تطوير منطقة الطابية التاريخية - الهوية البصرية أخبار محافظة أسوان