ads
الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

معاريف: نتنياهو فقد نصف شعبيته.. و57% من الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل مع حماس

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، عن تضاعف شعبية "حزب المعسكر الرسمي" في إسرائيل، الذي يتزعمه وزير مجلس الحرب بيني جانتس، بنسبة تفوق ثلاث مرات.

وفقًا للنتائج، يشير الاستطلاع إلى تراجع قوة حزب الليكود الحاكم، الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى النصف من قوته الانتخابية.

كما أظهرت النتائج أن 52% من المواطنين الإسرائيليين يعبرون عن تأييدهم لتولي جانتس رئاسة الحكومة، مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.

وأشارت النتائج إلى تأييد نسبة 57% من الإسرائيليين لتصعيد العائلات المحتجزة في قطاع غزة لحركتهم الاحتجاجية ضد الحكومة، بهدف المطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.

 

 

جانتس إسرائيل نتنياهو