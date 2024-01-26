معاريف: نتنياهو فقد نصف شعبيته.. و57% من الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل مع حماس

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، عن تضاعف شعبية "حزب المعسكر الرسمي" في إسرائيل، الذي يتزعمه وزير مجلس الحرب بيني جانتس، بنسبة تفوق ثلاث مرات.

وفقًا للنتائج، يشير الاستطلاع إلى تراجع قوة حزب الليكود الحاكم، الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى النصف من قوته الانتخابية.

كما أظهرت النتائج أن 52% من المواطنين الإسرائيليين يعبرون عن تأييدهم لتولي جانتس رئاسة الحكومة، مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.

وأشارت النتائج إلى تأييد نسبة 57% من الإسرائيليين لتصعيد العائلات المحتجزة في قطاع غزة لحركتهم الاحتجاجية ضد الحكومة، بهدف المطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.