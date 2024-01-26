الأسبوع المقبل.. الحساب الختامي لموازنات 22 وزارة وهيئة أمام "خطة النواب"

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من الاجتماعات برئاسة الدكتور فخري الفقي، تبدأها بعد غد الأحد بمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على " اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا “.

كما تعقد اجتماعًا آخرًا في نفس اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية للسنة المالية 2022/2023.

وتناقش في اجتماعها الأول المزمع عقده الاثنين المقبل حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية –جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023، بينما تناقش في الثاني حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية– الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023 ،

وتناقش اللجنة الثلاثاء، حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023، وحساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي – الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.

بينما تناقش الأربعاء حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية 2022/2023.

وتستمر أعمال لجنة الخطة والموازنة من خلال الاجتماع الثاني في الأربعاء لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023 ، وآخر لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

كما تناقش حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية- هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023 .