مطربو أوبرا الإسكندرية يتألقون في حفل شعبيات الزمن الجميل (صور)

شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ليلة الخميس، حفل "شعبيات الزمن الجميل" لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت الفرقة باقة مختارات من المؤلفات الشعبية الشهيرة التي أبدعها كبار الملحنين منها: "تمر حنة، وبيت العز، ومن حبي فيك يا جاري" لـ محمد الموجي، و"هوا يا هوا، وطاير يا هوا، وعدوية" لـ بليغ حمدي، و"بتسأل ليه عليا" لـ فؤاد حلمي، و"ع الحلوة والمرة، ولما رمتنا العين" لـ محمود الشريف، و"من بحري وبنحبوه" لـ عبد العزيز محمود، و"الناس المغرمين" لـ كمال الطويل، و"في قلبي غرام" لـ عبد العظيم محمد، و"يا زايد في الحلاوة" لـ عزت عوض الله.. وغيرها من الأغاني.

تضمن الحفل غناء المطربين: يمنى حسن، وكريم زيدان، وأمير الرفاعى، والسيد وهب الله، وهايدي الجندي، وأحمد رجب، وهبة إسماعيل، وفاطمه زين.