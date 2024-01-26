الأهلي يختتم معسكر الإمارات بمواجهة حتا وديا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، نظيره نادي حتا الإماراتي ودياً فى الثالثة عصراً القاهرة، الخامسة بتوقيت الإمارات على ملعب نادي حتا الإماراتي.

وتعد مباراة اليوم هي الودية الثانية والأخيرة للأهلي بمعسكر الإمارات، الذي انطلق السبت الماضي ويستمر حتى غد، ضمن استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة، عقب استئناف المسابقات بعد انتهاء أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار.

وخسر الأهلي من الأخدود السعودي الثلاثاء الماضي بهدفين لهدف، وشهدت مباراة الأخدود ضياع ركلة جزاء من الأهلي أهدرها رامي ربيعة في الدقيقة 71، وسجل محمد الضاوي كريستو هدف الأهلي الوحيد من تمريرة جيدة عن طريق الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي.

وخاض الأهلي ودية الأخدود بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ،أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة ،مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

وظهر وسام أبو علي للمرة الأولى بقميص الأهلي بعد انتقاله للقلعة الحمراء في يناير الجاري قادماً من سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

ويخوض الأهلي معسكر الإمارات بدون 19 لاعباً ، حيث يتواجد 11 لاعب في بطولة أمم أفريقيا الحالية بكوت ديفوار، بواقع 8 لاعبين مع المنتخب الوطني الأول ، وهم : محمد الشناوي – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – مروان عطية – إمام عاشور – محمود عبد المنعم كهربا .

لكن محمد الشناوي غادر معسكر المنتخب الوطني الثلاثاء الماضي متوجهاً إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام الرأس الأخضر مساء الأثنين الماضي.

كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم في البطولة ذاتها ، وهم : بيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مالي، وعلي معلول مع منتخب تونس وأن كان معلول قد خرج من البطولة مساء أمس الأول ، الأربعاء، رفقة منتخب بلاده.

بجانب تواجد الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الأولمبي الذي شارك في دورة ودية حالياً بالإمارات.

ويغيب عن المعسكر أحمد عبد القادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم للإصابة وصلاح محسن لأسباب فنية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي خوض معسكر مغلق في الإمارات يتخلله مباراتين وديتين من أجل تجهيز لاعبي الفريق لخوض مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري منتصف فبراير المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.