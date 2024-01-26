اليوم.. «العدل الدولية» تصدر قرارها في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل

تنعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، لتصدر قرارها على الطلب المقدم من جنوب أفريقيا بوقف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، وإنهاء العمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة.

قدمت جنوب أفريقيا ملف مكون من 84 صفحة يحمل بين طياته حجم الكارثة التي أحدثها العدوان الإسرائيلي في حق الفلسطينيين من إبادة جماعية وأذى نفسي وجسدي قد يعاني منه شعب فلسطين لعقود بعيدة، بالإضافة إلى سياسة التجويع التي تطبقها إسرائيل على أهل غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى القصف المكثف والمستمر على المستشفيات وفي محيطها لمنع وصول الجرحى.

واليوم الجمعة، شهد قطاع غزة قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا على مناطق غرب قطاع غزة، وتنفيذ اقتحامات في عدة مدن وبلدات فلسطينية واعتقالات في مناطق متفرقة.

فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وسط إطلاق نار على المواطنين الفلسطينيين، وفي قرية فحمة جنوب مدينة جنين اعتدى جيش الاحتلال بالضرب على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين.

وأمس الخميس، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات في وسط قطاع غزة، نتج عنها استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

فاستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على منزلهم في منطقة الزوايدة، واستشهد 6 آخرين في غارة على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط مجمع ناصر الطبي بكثافة.