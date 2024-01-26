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الجمعة 26 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في مدينة خيرسون الأوكرانية، كما أعلن عن دوي صفارات الإنذار الجوي في المناطق الجنوبية لأوكرانيا  وأن أوكرانيا أعلنت حالة التأهب الجوي في أوديسا.

واليوم الجمعة، اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، كييف بتورطها في حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" وقال أنها جريمة متعمدة ومدروسة من الجانب الأوكراني وجميع البيانات حول الحادث تشير إلى ذلك.

وأكد بوليانسكي خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن القيادة الأوكرانية كانت على علم بمسار رحلة الطائرة وطريقة نقل الجنود إلى مكان التبادل المتفق عليه من قبل.

يذكر أن، بعد تحطم الطائرة في منطقة بيلجورود، أرسل رئيس مجلس النواب الروسي نداء عاجل إلى الكونجرس الأمريكي والبوندستاج الألماني ليخطرهم بسقوط طائرة الأسرى "إيل-76" على يد القوات الأوكرانية.

دوي صفارات الإنذار أوكرانيا دوي انفجار مدينة خيرسون