كيف جاءت فكرة بناء الجسور وأين بدأت؟

الجسور ضمن الطرق التي سهلت على البشر الكثير من المعاناة فمنذ نشأتها عبرت الجسور الأنهار فأصبح الانتقال من ضفة لأخرى أسهل من سنوات بعيدة ماضية أصبح الأمر يحدث في ثواني، الجسور شكل من أشكال الهندسة الذي ظهر في العصور القديمة، ويتطور مع الزمن والوقت حتى وجدت في البحار وبكل دولة في العالم تجد العديد من الجسور بأنواعها المعلقة وعلى السكك الحديدية والجسور التي يتم التغيير من عليها القطارات، والمهارة في أنواع الجسور وأشكالها أصبحت تتصارع عليه الدول للحصول على لقب أطول جسر وأجمل جسر أيضا يكون منطقة سياحية يلتقط السياح الصور عليه.

وترصد «البوابة نيوز» تاريخ إنشاء الجسور وكيف بدأ إنشاؤها لخدمة البشر والتسهيل عليهم واختصار الوقت ربما لا يعرف الكثير من الناس أن فكرة إنشاء الجسور بدأت منذ فجر التاريخ وقدم الزمن عندما تعلم الإنسان أن الأشجار الساقطة يمكن وضعها على الوديان والأنهار للمرور من فوقها للضفة الآخر ومن هنا بدأت الفكرة وأخذ البشر في تطويرها وتحدي نفسهم وبعضهم حتى وصلوا لفن إنشاء جسور حققوا فيها المعجزات تحمل الشاحنات والسيارات والقطارات ونقل البضائع والبشر والحيوانات من مكان لآخر وتتحمل الكثير لسنوات وسنوات، حتى وصل الإنسان لفكرة الجسر المعلق الذي يتأمل البعض كيف يصمد ويتحمل ويؤدي دوره.

وهذا التأمل في حال الجسور هو ما كان عليه الإنسان منذ سنوات ليست بعيدة بعد بناء ناطحات السحاب والتصميم الذي خرجت به الارتفاع الذي وصلت إليه وكيف عمل التصميم وكيف نجح ومع الوقت أصبح الأمر عادي، فالبشر على الأرض في تحدي دائم يفعلون ما يحلمون ويثبتون قدراتهم الفائقة منذ وجودهم على الأرض، ويعمل مهندسون إنشاء الجسور على حساب وزنها وحمولتها والداعمات التي تحملها وتجعلها تصمد وتتلاشى خطر الانهيار فلذلك يكون لكل جسر شكله وتصميمه على حسب مكان تواجده فالجسر على الأرض يختلف عن جسر على النهر أو جسر يمر عليه القطار.

في العصور الوسطى كانت الجسور مختلفة في شكلها عن الحالية تمامًا وتغيرت على مدار آلاف السنين مع تطور الحضارة البشرية فكانت الجسور مقوسة بالعصور الوسطى، إلى أن تم بناء أول جسر حديد في العالم عام ١٧٧٩ تم بناءه بواسطة "أيرونبريدج" في كولبروكديل فيشروبشاير بإنجلترا فأحدث ثورة في بناء الجسور، وتم بناء مئات الجسور في القرن التاسع عشر منهم الجسر الشهير بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية "بروكلين" عام ١٩٩٣ وطولك ٤٨٦ متر.