مشاكل بالجملة للبشرة.. أضرار المنتجات التي تحتوي على سيليكون

السيليكون من المواد التي تتواجد بكثرة ضمن مستحضرات التجميل ويتم الترويج لها على أنه مادة ذات فوائد كبيرة للبشرة ولكن العكس تمامًا فالمنتجات التي تحتوي على سيلكون ويتم وضعها على البشرة تسبب أضرار لا حصر لها للبشرة وقد تُعاني السيدات في علاجها والتخلص منها لسنوات، وتبرز «البوابة نيوز» تلك الأضرار وفقا لخبراء وأطباء الجلدية والتجميل.

-أضرار استخدام مادة السيليكون للبشرة:

مادة خطيرة على البشرة فتعمل كحاجز على البشرة تمنعها من الاستفادة بمستحضرات التجميل المفيدة والفعالة.

يمنح البشرة في البداية طبقة ناعمة ولكن يكون ملمس السيليكون نفسه ولكن البشرة تتعرض للحبوب والندبات بسببه فيما بعد.

ثباته على البشرة لفترة طويلة يمنع تنفس المسام وبالتالي انسدادها وظهور البثور والدهون تحت الجلد.

من المواد رخيصة الثمن لذلك تلجأ الكثير من مستحضرات التجميل إلى استخدامه إلى جانب نتائجه التي تخدع بالبداية.

السيليكون مضاد للماء ويصعب إزالته من على الجلد فبالتالي يجب تكرار غسل الوجه لمرات بالصابون وهذا الأمر يزيل الزيوت الطبيعة منالبشرة التي ترطب الجلد.

يعيق تجديد خلايا الجلد وبالتالي لا تتخلص البشرة من الجلد الميت والأتربة والبكتيريا العالقة.

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