ما هو الـ"بوردرلاين" وكيف يصيب الأشخاص ونصائح التعامل معه؟

هناك إصابة تُصيب الكثير من الأشخاص حول العالم تُسمى بـ"بوردرلاين" أو اضطراب الشخصية الحدية وهو اضطراب نفسي مزعج ولكن لا يعرف الكثير من الناس معلومات كافية عن الاضطراب وأعراضه وطرق التعامل معه ففي بعض المجتماعات هناك الكثير من المعلومات الغائبة عن بعض الاضطرابات النفسية لذلك قد تدهور حالة الشخص المصاب ويتأثر من حوله لعدم معرفك تفاصيل المعاناة التي يعيشها لذلك تبرز «البوابة نيوز» كل ما تريد معرفته عن اضطراب الشخصية الحدية.

-ما هو اضطراب الشخصية الحدية:

يتم تشخيص البالغين بهذا الاضطراب وليس الأطفال والمراهقين لأن أعراضه تظهر عند مراحل النضج، وهذا الاضطراب شائع بين فئة كبيرة من الناس على صورة اضطراب في العلاقات الاجتماعية، تغير في المزاج والسلوك، مشاكل مع قبول فكرة الرفض من شخص أو التخلي عن شخص، يرفضون فكرة التعرض لأن يكونوا بمفردهم، ويقوم الأطباء بتشخيص المصاب بهذا الاضطراب وفقا لبعض الأعراض المحددة منها الاندفاع، المزاج والسلوك المدمر للذات، خلق الأزمات للتعبير عن ما يمرون به لتشجيع المحيطين على إنقاذهم وقد تصل لمحاولتهم الانتحار.

وعلى حسب الدراسات التي أقيمت عن هذا الاضطراب ومدى شيوعه فمن المحتمل أن يحدث بنسبة من ٢٪؜ إلى ٦٪؜ من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه شائع بين الرجال مقارنة بالنساء، وأثبتت الدراسات أن العوامل والجينات قد تكون سبب في الاصابة، كما أن لضغوط الحياة أيضًا سبب كبير والمعاناة مع الأمراض النفسية الأخرى يزيد من نسب الإصابة، التربية في الطفولة ونشأة الطفل وتعرضه لاعتداء جسدي أو نفسي أو جنسي قد يسبب الإصابة.

-أعراض اضطراب الشخصية الحدية:

الاكتئاب

اضطراب للميل لتعاطي مواد محظورة

اضطرابات القلق والهلع

اضطرابات في تناول الطعام

اضطراب كرب ما بعد الصدمة

يتحدث أغلب المصابين عن تعرضهم للإهمال والإساءة أو الهجر في الطفولة

الشعور بالفراغ الداخلي أو عدم الأهمية

الخوف الشديد من الهجران أو التخلي

صعوبة في السيطرة على الغضب

تغير نظرتهم للآخرين بشكل مفاجىء

تقلب المواقف والآراء بشكل سريع وبدون سبب

التغيرات المزاجية والسلوكية

الاندفاع وإيذاء الذات

-علاج اضطراب الشخصية الحدية:

الذهاب لطبيب نفسي خطوة ضرورية وهي أولى خطوات العلاج

يصف الطبيب الأدوية المناسبة

العلاج السلوكي وجلسات يحددها الطبيب المعالج

تعلم مهارات للتحكم بالمزاج والعصبية

العمل على تحسين العلاقات