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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وسط إطلاق نار على المواطنين الفلسطينيين.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، منذ قليل، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في قرية فحمة جنوب مدينة جنين.

وأمس الخميس، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات في وسط قطاع غزة، نتج عنها استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرون، معظمهم من النساء والأطفال.

فاستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على منزلهم في منطقة الزوايدة، واستشهد 6 آخرين في غارة على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط مجمع ناصر الطبي بكثافة. 

قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت فجار بيت لحم إطلاق النار